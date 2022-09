Stand: 29.09.2022 19:30 Uhr Polizei will neue Suche nach Hilal starten

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag mit Vorbereitungen für eine neue Suche nach der seit 23 Jahren vermissten Hilal begonnen. Kräfte der Bereitschaftspolizei rodeten ein Kleingartengrundstück im Altonaer Volkspark. Angehörige der Vermissten hatten auf eigene Faust das Gelände im Sommer mit einem Spürhund durchkämmt. Der hatte angeschlagen, was auf vergrabene menschliche Knochen schließen ließ. Das Gelände soll von einem in dem Fall Tatverdächtigen genutzt worden sein.

