Stand: 19.09.2022 19:15 Uhr A7: Lkw bei Bahrenfeld umgekippt

Auf der A7 ist am Montagnachmittag in Höhe Bahrenfeld ein Lastwagen umgekippt. Laut Polizei blieb der Fahrer dabei unverletzt, an der Unfallstelle lief Diesel aus. Die Feuerwehr wollte den Lkw mit einem Kran bergen. Es bildeten sich lange Staus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.09.2022 | 19:00 Uhr