Stand: 10.08.2022 12:00 Uhr Große Verkehrskontrolle der Hamburger Polizei

Die Hamburger Polizei hat am Dienstag im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Temposünderinnen und -sünder aus dem Verkehr gezogen. Die Bilanz: In fast 3.800 Fällen waren Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs. Den Negativ-Rekord haben die Beamten in Altenwerder gemessen: Dort war ein Pkw mit gut 100 Stundenkilometern unterwegs, statt der erlaubten 50. | Sendedatum NDR 90,3: 10.08.2022 12:00