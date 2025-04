Stand: 24.04.2025 07:04 Uhr Harburg: Junge stürzt in Fabrikgebäude vier Meter in die Tiefe

In Harburg ist am Mittwoch ein Junge in einem leerstehenden Fabrikgebäude vier Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Hamburger Polizei hatte der Elfjährige mit Gleichaltrigen auf dem Gelände in der Nartenstraße gespielt. Das Industriegebäude darf grundsätzlich nicht mehr betreten werden und steht seit Jahren leer. Der Elfjährige kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus.

