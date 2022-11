Stand: 11.11.2022 12:27 Uhr Wohnwagen als Flüchtlingsunterkünfte in Kirchdorf-Süd

Hamburg will neue Wege gehen, um Flüchtlinge unterzubringen: In der kommenden Woche startet ein neues Projekt im Süden der Stadt. Der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), sagte NDR 90,3: "Fördern und Wohnen wird in Kirchdorf-Süd Wohnwagen aufstellen." Zunächst für einen kleineren Bereich, später für bis zu 400 Personen. Die Stadt wolle vermeiden, Zelte als Flüchtlingsunterkünfte aufzustellen.

