Wohnungslos in der Kälte: Hamburger Helfer warnen vor der Gefahr Stand: 07.02.2021 19:56 Uhr Für Menschen, die auf der Straße leben, ist die eisige Känte lebensgefährlich. In Hamburg Sozialarbeiter suchen Sozialarbeiter:innen und Ehrenamtliche die Wohnungslosen auf, um sie zu warnen.

In Hamburg ist es derzeit eisig kalt. Für Menschen, die sich nicht Zuhause aufwärmen können, ist das lebensgefährlich. Deshalb sind Sozialarbeiter:innen und Ehrenamtliche derzeit gezielt unterwegs, um Wohnungslose anzusprechen und vor der Kälte zu warnen. In der stärksten Kältewelle seit Jahren scheint es besonders wichtig, dass die Helferinnen und Helfer möglichst viele der rund 2.000 Obdachlosen in Hamburg erreichen.

Nicht alles Wohnungslose sind tagsüber in Aufenthaltsstätten

Einer der Straßensozialarbeiter für Obdachlose ist Ocatvian. Er spricht neben Deutsch auch Rumänisch und Ungarisch. Das hilft, weil viele Obdachlose aus dem EU-Ausland kommen. Viele von ihnen sind tagsüber in einer der Tagesaufenthaltsstätten. "Am wichtigsten ist es, dass wir alle erreichen", sagt Octavian. Damit wüssten, alle wüssten, dass es sehr kalt. "Deshalb verteile ich Flyer. Dann sprechen sie untereinander und dann wird das weitergegeben."

Eisige Nächte sind am gefährlichsten

Doch entscheidend ist die Nacht. Octavians Ziel ist es, dass nicht noch mehr Obdachlose in diesem Winter durch die Temperaturen ums Leben kommen. Es sei nicht leicht, alle Leute zu finden. Jeder versuche, sich einen warmen Platz zu ergattern, erzählt der Sozialarbeiter.

Schlaflager im Unterholz

Ronald Kelm hilft ehrenamtlich beim Kältebus. In diesen Tagen macht er sich zu Fuß auf, etwas ins Unterholz in den Volkspark, wo sich mehrere Obdachlose unter widrigen Bedingungen aufhalten. Solche Schlafstätten werden dann regelmäßig genutzt, einige Menschen wohnen in Zelten, andere in selbstgebauten Unterschlüpfen.

Sorge um das Leben der Menschen

Manche von ihnen sind seit Jahren wohnungslos. Nicht alle wollen Hilfe annehmen. Ein Obdachloser etwa erklärt, die Kälte sei für ihn im Schlafsack nicht das Problem, sondern mehr bei alltäglichen Arbeiten. Kelm sorgt sich, dass nicht alle die kalten Temperaturen überleben.

Forderung: Mehr Hotels für Wohnungslose öffnen

Dass die Stadt Hamburg alle wohnungslosen Menschen unterbringen mögen, forderten an diesem Wochenende Teilnehmenden einer Mahnwache, die auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz stattfand. Sozialverbände sowie mehrere politische Parteien wollen von der Sozialbehörde, dass sie obdachlose Menschen in Einzelzimmern leerstehender Hotels unterbringt. Bisher ist das noch nicht geschehen.

Übernachtungsstätten auch tagsüber auf

Am vergangenen Montag aber eröffnete die Sozialbehörde eine Notunterkunft mit 35 Plätzen in Einzelzimmern. Zudem weitete die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose aus - wegen des Wintereinbruchs. Die Unterkünfte sind nun seit Freitag und noch bis Montag ganztägig geöffnet. Übernachtungsstätten wie besipielsweise das Pik As machen also nicht morgens zu und erst abends wieder auf.

Wohnungslosen aktiv helfen

Die Sozialbehörde ruft die Hamburgerinnen und Hamburger dazu auf, mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen. Wer hilfebedürftige Obdachlose bemerkt, soll über (040) 428 28 50 00 die Sozialarbeiter der Bezirke und die Sozialbehörde informieren. Sollten Bedürftige in akuter Gefahr sein, gelten die normalen Notrufnummern 112 oder 110.

