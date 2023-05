Stand: 29.05.2023 07:59 Uhr Wohnungsbrand in Rahlstedt: Leiche gefunden

In Rahlstedt ist ein Mensch bei einem Wohnungsbrand gestorben. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in der Zellerstraße ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag sagte. In einer Wohnung fand die Feuerwehr eine Leiche. Ihre Identität ist noch nicht bekannt, auch die Brandursache ist noch unklar.

