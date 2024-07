Stand: 10.07.2024 10:38 Uhr Wohnungsbrand in Poppenbüttel: Feuerwehr rettet zwei Menschen

In Poppenbüttel hat die Feuerwehr am Morgen einen Wohnungsbrand gelöscht. Das Feuer war im dritten Stock eines neungeschossigen Mehrfamilienhauses am Heegbarg ausgebrochen. Feuerwehrleute retteten zwei Menschen aus dem Gebäude - verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.07.2024 | 10:00 Uhr