Stand: 27.03.2024 07:05 Uhr Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Winterhude

Die Hamburger Feuerwehr ist am Mittwochmorgen mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Wohnungsbrand in Winterhude ausgerückt. Das Feuer war in der dritten Etage eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Straße Jacobistift ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

