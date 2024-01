Stand: 15.01.2024 09:01 Uhr Wohnungsbrand in Hamburger Unterkunft: 42 Menschen gerettet

In Bahrenfeld hat die Feuerwehr am Sonntagabend einen Wohnungsbrand gelöscht. Das Feuer war in einem Appartement von "Fördern und Wohnen" in der Notkestraße ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden 42 Bewohnerinnen und Bewohner auf Rauchgasvergiftung untersucht. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.01.2024 | 09:00 Uhr