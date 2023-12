Stand: 20.12.2023 20:20 Uhr Wohnungsbrand in Eimsbüttel: Seniorin in Sicherheit gebracht

In der Straße Schlankreye hat die Hamburger Feuerwehr am Mittwochabend einen Wohnungsbrand gelöscht. Die Küche der Wohnung stand in Flammen. Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten die Feuerwehr gegen 17.40 Uhr, nachdem die Scheibe einer Balkontür mit einem lauten Knall zerplatzt war. Die 85-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde zwischenzeitlich vermisst. Sie war jedoch von einem Mann in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Nach knapp zwei Stunden beendeten die 44 Feuerwehrleute ihren Einsatz, die Brandwohnung wurde für unbewohnbar erklärt.

