Stand: 04.01.2023 18:44 Uhr Wohnungsbrand in Eidelstedt: Feuerwehr rettet Frau

Das laute Piepen eines Rauchmelders hat einer Frau in Eidelstedt vermutlich das Leben gerettet. Am Mittwochmorgen hatten Nachbarn den Notruf gewählt, weil der Alarm in einer Wohnung des Hochhauses am Hörgensweg nicht aufhörte. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die Räume schon stark verraucht und die 74-jährige Bewohnerin nicht mehr ansprechbar. Brennende Möbel konnten schnell gelöscht werden. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

