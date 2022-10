Stand: 03.10.2022 12:35 Uhr Wohnungsbrand in Bergedorf: Zwei Verletzte

Nach einem Wohnungsbrand in Bergedorf sind zwei Bewohner am Montagmorgen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holtenklinker Straße in voller Ausdehnung. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden zunächst in Sicherheit gebracht, konnten jedoch wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Die Brandursache ist noch unklar.

