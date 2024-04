Stand: 13.04.2024 13:29 Uhr Wohnungsbrand in Barmbek: Tote Person gefunden

Die Feuerwehr war Freitagabend bei einem Wohnungsbrand in Barmbek im Einsatz. Menschen vor Ort hatten den Brand im zweiten Stock bemerkt und den Notruf gewählt. Bei den Löscharbeiten wurde laut Polizei eine tote Person gefunden. Jetzt ermittelt die Mordkommission in dem Fall. Die Hintergründe sind noch unklar. Auch zur Identität der Person macht die Polizei bisher keine Angaben. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag zur Brandbekämpfung im Einsatz.

