Wohnungsbrand: Eine Person vermisst

Nach einem Wohnungsbrand in der Straße Schlankreye wird ein Mensch vermisst. Die Küche der Wohnung stand in Brand, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochabend sagte. Ein Anrufer hatte der Feuerwehr gesagt, dass er im Innenhof eine Explosion und eine Stichflamme beobachtet habe. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Brandort liegt an der Grenze zwischen den Stadtteilen Eimsbüttel und Harvestehude.

