Stand: 01.09.2023 17:36 Uhr Wohnungsbau in Hamburg: Auftragsrückgang um 30 Prozent

Im Wohnungsbau in Hamburg gingen die Aufträge in den ersten sechs Monaten des Jahres um mehr als 30 Prozent zurück - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das meldet das Statistikamt Nord am Freitag. Andreas Breitner, der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, meint: Mit jedem Monat werde die Lage dramatischer. Er fordert den Abbau von Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und den Verzicht auf weitere und höhere Baustandards.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.09.2023 | 17:00 Uhr