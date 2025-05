Stand: 12.05.2025 12:22 Uhr Wohnquartiere in Norddeutschland: Verband sieht mehr Spannungen zwischen Bewohnern

In norddeutschlands Wohnquartieren verschärfen sich die sozialen Konflikte. Das hat eine Umfrage der Wohnungsunternehmen im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) ergeben. 75 Prozent von ihnen sehen mehr Probleme in der Bewohnerschaft, wie der Verband in Hamburg mitteilte. Zunehmend mangelt es demnach an Toleranz unter den Mieterinnen und Mietern. Streitigkeiten unter Nachbarinnen und Nachbarn nehmen zu. Außerdem wachse die Gleichgültigkeit gegenüber Ordnung und Sauberkeit. Zugenommen haben zudem Altersarmut und Isolation.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2025 | 12:00 Uhr