"Wohnen statt Vertreibung": Demo vor dem Hauptbahnhof

Vor dem Hamburger Hauptbahnhof hat am Dienstag das "Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot" demonstriert. Anlass für den Protest ist das demnächst beginnende Winternotprogramm für wohnungslose Menschen. Unter dem Motto "Wohnen statt Vertreibung" protestierten etwa 50 Menschen. Sie forderten einen anderen Umgang mit Obdachlosen in der Innenstadt sowie Einzelzimmer in Wohnunterkünften. Mehr als 32.000 Menschen sind in Hamburg derzeit wohnungslos.

