Arbeiten in Hamburg Wie arbeiten die Hamburgerinnen und Hamburger?

Beschäftigungsquote

60,6 Prozent der Menschen in Hamburg sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 36 Prozent der Beschäftigten kommen als Pendler nach Hamburg.

Arbeitslosenquote

Im Jahr 2020 betrug die Arbeitslosenquote in Hamburg im Jahresschnitt 7,6 Prozent (Stand Januar 2021). 8 Prozent der Männer und 7 Prozent der Frauen waren arbeitslos. Die Arbeitslosenquote unter Ausländerinnen und Ausländern lag bei 16,8 Prozent, bei den unter 25-Jährigen bei 6,6 Prozent.

Branchen

Der Einzelhandel ist die Branche mit den meisten Beschäftigten in Hamburg. 71.557 Menschen arbeiten dort im Jahr 2020. Auf Platz 2 steht das Gesundheitswesen in Hamburg (71.403 Beschäftigte), Platz 3 nimmt mit 59.342 Beschäftigten der Großhandel ein.

Durchschnittseinkommen

2018 betrug das monatliche Durchschnittseinkommen in Hamburg 3.139 Euro brutto (2.069 Euro Nettoeinkommen). Frauen verdienten deutlich (2.506 Euro Bruttoeinkommen) weniger als Männer (3.700 Euro Bruttoeinkommen).

Gender Pay Gap

Im Jahr 2020 betrug der Bruttostundenverdienst von Frauen in Hamburg durchschnittlich 20,80 Euro. Männer verdienten dagegen 26,38 Euro. Der Verdienstunterschied - also der der unbereinigte Gender Pay Gap - von 5,58 Euro pro Stunde betrug damit in der Hansestadt 21 Prozent, dies berechnete das Statistikamt Nord. Der unbereinigte Gender Pay Gap lag in Deutschland im Jahr 2020 im Schnitt bei 18 Prozent.

Insolvenzverfahren

Insgesamt gab es im Jahr 2020 in Hamburg 1.859 Insolvenzverfahren. 858 davon betrafen Verbraucherinnen und Verbraucher.

Einkommensmillionäre

Im Jahr 2017 haben 1.196 Lohn- und Einkommensteuerpflichtige mit Wohnsitz in der Hansestadt Hamburg jeweils einen Gesamtbetrag der Einkünfte von mindestens einer Mio. Euro erzielt. Damit können zwölf von 10.000 Steuerpflichtigen als Einkommensmillionärinnen und -millionäre bezeichnet werden, erklärte das Statistikamt Nord. Im bundesweiten Vergleich hielt Hamburg mit diesem Wert die Spitzenposition.

