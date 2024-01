Stand: 18.01.2024 10:39 Uhr Wohldorf-Ohlstedt: Einfamilienhaus in Flammen

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr am späten Mittwochabend in Wohldorf-Ohlstedt: Dort hat ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Straße Krempenhege gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Dachstuhl des Gebäudes komplett zerstört. Bei den Arbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.01.2024 | 11:00 Uhr