Stand: 07.02.2024 06:21 Uhr Wirtschaftsausschuss: Viel Kritik am Hafenentwicklungsplan

Bei einer öffentlichen Anhörung des Wirtschaftsausschusses der Bürgerschaft hat es am Dienstagabend viel Kritik am Hafenentwicklungsplan des Senats gegeben. Der langjährige Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Gunther Bonz, vermisst eine Analyse, warum der Hamburger Hafen im Vergleich zu Rotterdam und Antwerpen massiv an Ladung verloren hat. Für Malte Siegert vom NABU fehlen in dem Plan Antworten auf weltpolitische Entwicklungen. HHLA-Betriebsrätin Jana Kamischke warnte noch einmal vor dem geplanten Einstieg der Reederei MSC bei der HHLA.

