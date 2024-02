"Wir sind die Brandmauer": Demo gegen Rechtsextremismus in Hamburg Stand: 23.02.2024 20:59 Uhr In Hamburg soll es am Sonntag eine weitere Großdemo geben. Zu dem Protest gegen Rechtsextremismus hat die Klimabewegung "Fridays For Future" aufgerufen. Die Polizei erwartet rund 30.000 Menschen zur Kundgebung unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer".

"Fridays For Future" wirft der AfD vor, die Gesellschaft zu spalten und das Zusammenleben zu bedrohen. Seit Jahren verschiebe die Partei die Debatten nach rechts, spalte unsere Gesellschaft und bedrohe unser Zusammenleben, heißt es in dem Aufruf. Deshalb sei die laute Mehrheit gefordert für die Demokratie einzustehen.

Protestzug durch die Innenstadt

Die Polizei rechnet mit Zehntausenden Menschen, die an dem Protest teilnehmen wollen. Die Demonstrierenden wollen sich am Sonntag ab 13 Uhr auf der Edmund-Siemers-Allee am Bahnhof Dammtor versammeln und dann durch die Innenstadt ziehen. Ihr Weg führt sie durch das Karoviertel, über den Jungfernstieg und die Lombardsbrücke zurück zur Edmund-Siemers-Allee.

Deichkind spielt

Geplant ist auch ein Auftritt der Band Deichkind. Zudem soll es es Reden von Transformationsforscherin Maja Göpel, Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun und dem Leiter der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Oliver von Wrochem, geben.

Dritte Großdemo gegen Rechtsextremismus

In Hamburg ist es bereits die dritte Großdemo gegen Rechtsextremismus binnen weniger Wochen. Bei den vergangenen Veranstaltungen waren deutlich mehr Menschen auf die Straße gegangen, als angemeldet waren. Auch in anderen deutschen Städten sind am Wochenende wieder Demonstrationen geplant.

