Stand: 28.08.2020 11:19 Uhr

"Wir schaffen das" - fünf Jahre danach

"Wir schaffen das" - an diesen Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erinnern sich sicher die meisten gut. Sie sagte ihn vor genau fünf Jahren, am 31. August 2015. Damals suchten Tausende Menschen Zuflucht vor Krieg und Terror - in Europa und auch hierzulande. Knapp zwei Millionen Menschen kamen nach Deutschland, etwa 56.000 nach Hamburg. Seither hat die Hansestadt schätzungsweise mehr als drei Milliarden Euro für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen ausgegeben. Bis heute sind insgesamt 48.646 von ihnen hier geblieben. Zwei von drei der Erwerbsfähigen haben einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz.