Stand: 16.01.2024 17:12 Uhr Winterwetter: Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen

Wegen des erwarteten Wintereinbruchs in der Mitte und dem Süden Deutschlands bietet die Lufthansa am Mittwoch nur einen Rumpfflugplan an. An ihren Drehkreuzen Frankfurt und München werde man nach den Vorgaben der Flughäfen nur die allernotwendigsten Flüge abwickeln können, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag. Davon sind auch zahlreiche Verbindungen von und nach Hamburg betroffen. Welche Flüge gestrichen sind, kann man auf der Internetseite des Flughafens erfahren.

