Wintertraum in Hamburg: Polizei warnt, Eisflächen zu betreten Stand: 13.02.2021 20:12 Uhr Bei traumhaft schönen Wetter waren viele Hamburger unterwegs. Die Polizei musste bei etwa 120 Einsätzen Menschen vom Eis holen.

Viele nutzen die seltene Dauerkälte aus, um auf Kufen einen Ausflug auf die kleineren Seen zu unternehmen. Doch die Umweltbehörde warnt weiterhin davor, zugefrorene Gewässer zu betreten, weil die Eisdecke noch zu dünn ist. Die Hamburger Polizei ist am Freitag etwa zu 120 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausgerückt, um Menschen von zugefrorenen Gewässer zu holen. Auf einzelnen zugefrorenen Gewässern waren gleichzeitig bis zu 300 Menschen. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Am Eppendorfer Moor sorgten die Maßnahmen auch am Sonnabend teilweise für Unverständnis.

Keine Einbrüche ins Eis

Den Angaben zufolge wurden zunächst keine Einbrüche ins Eis gemeldet, obwohl die Binnen- und Außenalster ein populäres Gewässer für Eis-Ausflügler seien. Die Hamburger Polizei rechnet damit, die Menschen weiterhin um Vorsicht bitten zu müssen. "Das Wetter lädt zu Aktivitäten im Freien ein", sagte ein Sprecher.

Hoch "Helida" bringt tolles Wetter

Hoch "Helida" brachte und bringt auch weiterhin sonniges und trockenes Winterwetter in die Hansestadt. Am Sonntag bewegen sich die Temperaturen laut den Meteorologen um den Gefrierpunkt, nachts wird es richtig frostig bei Temperaturen von unter -9 Grad.

Viele Hamburgerinnen und Hamburger sind in diesen Tagen mit der Kamera unterwegs. Einige haben ihre Fotos an NDR 90,3 geschickt:

"Rüschen" im Schinckelspark

Im Schinckelspark in Blankenese wurde gerodelt ober besser "gerüscht" - auf den sogenannten Kreeks. Die Blankeneser Wintertradition mit den schnellen Kastenschlitten wird auch heute noch praktiziert. Am besten eignet sich dafür vereister Boden.

Eisbadende springen in die Elbe

Kein Thema war die Eisdecke am Freitag auf der Elbe: Etwa 25 Menschen gingen in den drei Grad kalten Fluten in Övelgönne baden - für einen guten Zweck. Die wöchentliche Aktion der "Eisbademeisters" soll angesichts der tiefen Temperaturen auf die schwierige Situation der Obdachlosen aufmerksam machen und zu Spenden für Hanseatic Help ermuntern. Die nächste Aktion ist für kommenden Freitag geplant. Mitmachen sollte aber nur, wer sich absolut gesund und fit fühlt - und zudem müssen alle Eisbader nahe am Ufer bleiben.

