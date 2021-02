Wintersonne in Hamburg - Polizei holt Menschen vom Eis Stand: 14.02.2021 14:12 Uhr Bei traumhaft schönem Wetter sind auch am Sonntag viele Hamburger draußen unterwegs - zum Ärger der Polizei auch auf den Eisflächen.

Die Beamten rückten am Wochenende zu Hunderten Einsätzen an der gefrorenen Alster und auf Fleeten aus. Etwa 40 Menschen waren zum Beispiel am Sonntagvormittag auf dem Stadtparksee unterwegs. Am Sonnabend hatten sich rund 1.000 Menschen zu Fuß oder auf Schlittschuhkufen auf die gefrorene Alter gewagt, darunter ein Mann mit einem Kinderwagen.

15-Jährige bricht ein

Ein Mädchen brach im Alsterfleet am Leinpfad ins Eis ein. Ein Mann sah die 15-Jährige und konnte sie auf ein Standup-Paddle-Board ziehen. Die Jugendliche blieb unverletzt. Aus der Luft kontrolliert der Polizeihubschrauber Libelle die Eisflächen im gesamten Stadtgebiet, auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz.

Polizei warnt

Eine Polizeisprecherin warnte: Niemand sollte gesperrte Eisflächen betreten, es drohe Lebensgefahr. Vor allem bei den derzeit steigenden Temperaturen könne das Eis brüchig sein. Am Eppendorfer Moor sorgten die Maßnahmen teilweise für Unverständnis.

Viele Hamburgerinnen und Hamburger sind in diesen Tagen mit der Kamera unterwegs. Einige haben ihre Fotos an NDR 90,3 geschickt:

"Rüschen" im Schinckelspark

Im Schinckelspark in Blankenese wurde am Wochenende gerodelt ober besser "gerüscht" - auf den sogenannten Kreeks. Die Blankeneser Wintertradition mit den schnellen Kastenschlitten wird auch heute noch praktiziert. Am besten eignet sich dafür vereister Boden.

Hoch "Helida" verabschiedet sich

Für das tolle Wochenendwetter war Hoch "Helida" verantwortlich. Die Sonne soll auch am Montagmorgen noch bleiben, danach ziehen Wolkenfelder auf und es soll milder werden. Für Dienstag erwarten Meteorologen Temperaturen um fünf Grad in der Hansestadt.

