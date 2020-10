Wintersemester: So viel Präsenz wie möglich Stand: 06.10.2020 15:35 Uhr Das Wintersemester an Hamburgs Hochschulen findet auch in diesem Jahr nur teilweise in den Hörsälen statt.

Vorlesungen und Seminare finden sowohl digital als auch als Präsenzveranstaltungen statt, Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) spricht von einem Hybrid-Semester. Veranstaltungen von Fachbereichen mit praktischer Ausbildung sollen möglichst oft in der Universität stattfinden, erläutert Susanne Rupp von der Universität Hamburg. In anderen Fachbereichen dagegen wird überwiegend digital unterrichtet , das hängt auch von räumlichen Voraussetzungen ab. Jede Hochschule hat für das kommende Semester eigene Konzepte entwickelt - jeweils unter Einhaltung der Abstandregeln und Hygienemaßnahmen.

AUDIO: Wintersemester unter Coronabedingungen (1 Min)

Fegebank sagte, gemeinsam mit den Hochschulen habe ihre Behörde ein umfangreiches Rahmenkonzept im Hinblick auf die erforderlichen Hygienemaßnahmen auf den Weg gebracht. "In jedem Fall wird weiterhin sichergestellt sein, dass die Studierenden auch im Wintersemester alle Leistungen erbringen können", sagte sie. Maßgabe dabei ist, dass so viel Präsenz wie möglich und so viel digitale Lehre wie nötig angeboten wird, so Fegebank. Vor allem für Erstsemester soll Hochschule möglichst vor Ort erlebbar sein. Das vergangene Sommersemester habe gezeigt, dass die Hochschulen in der Lage seien, flexibel zu reagieren. Fegebank verwies darauf, dass der Senat in diesem Jahr bereits 15,4 Millionen Euro zur Unterstützung der digitalen Lehre bereit gestellt hat.

