Stand: 21.10.2022 20:50 Uhr Winternotprogramm in Hamburg startet am 1. November

Anfang November startet das Winternotprogramm wieder in Hamburg. Es richte sich an Menschen, die keine sichere Übernachtungsgelegenheit haben, so die Sozialbehörde am Freitag. Mehrere hundert zusätzliche Schlafplätze in verschiedenen Einrichtungen stünden bereit. Im vergangenen Winter habe es jederzeit eine freie Übernachtungsmöglichkeit gegeben, so dass niemand aus Kapazitätsgründen abgewiesen werden musste.

