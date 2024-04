Winternotprogramm in Hamburg endet Stand: 02.04.2024 06:09 Uhr Am Osterwochenende sind die Temperaturen wieder deutlich gestiegen. Mit den milden Temperaturen endet in Hamburg aber auch immer das Winternotprogramm für Obdachlose.

Seit heute stehen die 700 Schlafplätze nicht mehr zur Verfügung. Gut ausgelastet war das Winternotprogramm auch in diesem Jahr, heißt es von der Sozialbehörde. In den kalten Wochen sind demnach rund 90 Prozent der Plätze belegt gewesen. Zuletzt hatten noch rund 520 Menschen in den Unterkünften in Hammerbrook und Billbrook übernachtet. Nur bei extremen Minusgraden blieben die beiden Standorte des Winternotprogramms durchgehend geöffnet.

Linke fordert Ausbau des Winternotprogramms

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft kritisiert das seit Jahren und fordert ein ganztägiges Winternotprogramm. Seit dem Start des Angebots Anfang November waren in diesem Winter sechs obdachlose Menschen auf Hamburgs Straßen gestorben, weitere 18 in Krankenhäusern der Stadt. Laut Sozialbehörde werden kranke obdachlose Menschen tagsüber allerdings nicht auf die Straße zurückgeschickt.

Auch nach Ende des Winternotprogramms bleiben knapp 120 Menschen mit gesundheitlichen Problemen noch weiterhin in der Unterkunft in der Friesenstraße. Sie sollen in das geplante Pflegeheim für ehemals Obdachloseeinziehen, dass voraussichtlich Ende des Monats eröffnet.

