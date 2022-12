Winternotprogramm hat noch freie Plätze Stand: 22.12.2022 17:49 Uhr Das Hamburger Winternotprogramm hat noch freie Plätze. In den ersten sechs Wochen waren im Schnitt pro Nacht in beiden großen Unterkünften je 100 Plätze frei.

Seit dem 1. November können Obdachlose einen der 800 Schlafplätze im Rahmen des Winternotprogramms nutzen: 400 gibt es in der Friesenstraße in Hammerbrook, 300 in der Halskestraße in Billbrook. Laut Senat waren in der ersten Nacht in der Friesenstraße gut ein Drittel und in der Halskestraße mehr als 40 Prozent der Plätze belegt.

Auch in Eisnächten gab es freie Plätze

Die Zahl der Übernachtungen steigerte sich fast kontinuierlich, teilweise waren die Unterkünfte bis einschließlich zum Stichtag 13. Dezember bis zu 90 Prozent belegt. Selbst in den kalten Dauerfrostnächten der vergangenen Woche gab es noch freie Plätze, versichert die Sozialbehörde. Ohnehin würde man keinen Menschen abweisen, wenn die regulären Plätze belegt seien.

Stephanie Rose von der Linksfraktion hatte die Zahlen erfragt. Die Auslastung zeige, dass für viele obdachlose Menschen die Unterbringung in Massenunterkünften nicht annehmbar ist, sagte sie. Rose fordert erneut eine ganztägige Öffnung und kleinere Einrichtungen in der ganzen Stadt.

An Weihnachten und Neujahr ganztägig offen

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr ist das Winternotprogramm ganztätig geöffnet. Heiligabend und Silvester gilt das Angebot bereits ab 15 Uhr, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Kältebus bringt Obdachlose in Unterkunft

Das Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" rät dazu, schutzlose Personen anzusprechen und zu fragen, ob sie Hilfe benötigen. Von 19 Uhr bis Mitternacht ist zudem der Kältebus im Einsatz. Er versorgt Obdachlose mit Decken oder bringt sie in eine Unterkunft. Unter der Nummer 0151 / 65 68 33 68 ist der Kältebus telefonisch erreichbar.

Zudem bittet Hanseatic Help weiter um Spenden für Obdachlose: Gebraucht werde vor allem Winterkleidung für Männer.

