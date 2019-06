Stand: 03.06.2019 07:32 Uhr

Winterhude: Polizei feuert auf Transporter

In der Sierichstraße in Hamburg-Winterhude hat ein Polizeibeamter am späten Sonntagabend auf den Fahrer eines Transporters geschossen. Offenbar wollte der Mann bei einer Kontrolle an der Ecke Hudtwalckerstraße flüchten und fuhr dabei auf mehrere Beamte zu. Eine Kugel durchschlug die Frontscheibe und stoppte den Transporter.

Sierichstraße: Transporter durch Schüsse gestoppt NDR 90,3 - 03.06.2019 07:30 Uhr In der Sierichstraße in Winterhude hat ein Polizeibeamter auf den Fahrer eines Transporters geschossen. Offenbar war der Mann bei einer Kontrolle auf Beamte zugefahren. Ingmar Schmidt berichtet.







Der Fahrer wurde dabei verletzt, Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht. Ob er durch die Kugel oder durch splitterndes Glas verletzt wurde, ist noch unklar. Er kam in ein Krankenhaus. In dem Wagen wurden Drogen gefunden.

