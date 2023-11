Stand: 24.11.2023 18:22 Uhr Winterhude: Pärchen in Erdgeschosswohnung überfallen

In Winterhude haben in der Nacht zum Freitag offenbar vier Männer ein Pärchen in dessen Wohnung am Wiesendamm überfallen. Nach Angaben der Hamburger Polizei verschafften sich die Täter gegen 3.40 Uhr Zugang über den Balkon der Erdgeschosswohnung. Der 25-jährige Bewohner wehrte sich und wurde geschlagen, seine gleichaltrige Freundin blieb unverletzt. Die Täter flüchteten mit zwei erbeuteten Smartphones und etwas Geld. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.11.2023 | 19:30 Uhr