Winterhude: Mann in U-Bahn bei Messerangriff schwer verletzt

Stand: 06.05.2023 11:17 Uhr

In Hamburg hat ein Streit in der U-Bahn am Freitagabend für einen Polizeieinsatz am Bahnhof Lattenkamp in Winterhude gesorgt. Ein Mann erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus.