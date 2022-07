Stand: 25.07.2022 11:54 Uhr Winterhude: Mann flüchtet vor der Polizei in einen Schacht

In Winterhude hat sich am Sonntag ein bewaffneter Mann in einem Kanalisationsrohr versteckt. Laut Polizei soll der 28-Jährige ein Messer und einen Spaten dabei gehabt und einen verwirrten Eindruck gemacht habe. Seine Mutter rief daraufhin die Polizei. Auf der Flucht sprang der Mann in den Rondeelkanal und kroch in einen Schacht. Spezialkräfte konnten ihn schließlich überwältigen und an Seilen aus dem Gully ziehen. Er wurde in eine Klinik gebracht. | Sendedatum NDR 90,3: 25.07.2022 06:30

