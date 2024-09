Stand: 09.09.2024 09:12 Uhr Winterhude: Feuerwehreinsatz wegen heißgelaufenem E-Bike-Akku

In einer Wohnung in Winterhude ist am Sonntagabend der Akku eines E-Bikes heißgelaufen. Der Bewohner brachte ihn auf den Balkon und rief die Feuerwehr. Als die in der Groothoffgasse ankam, kokelte der Akku noch immer. Sie brachte ihn auf die Straße und konnte ihn erst dort löschen.

