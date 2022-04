Stand: 19.04.2022 16:16 Uhr Winterdienst: Stadtreinigung zieht Bilanz

Die offizielle Winterdienst-Saison in Hamburg ist vorbei. Am Dienstag zog die Hamburger Stadtreinigung Fazit: Bei dem milden Winter sei nicht einmal halb so viel gestreut worden wie im Winter davor. Rund 4.300 Tonnen Salz und Kies waren es dieses Mal. | Sendedatum NDR 90,3: 19.04.2022 16:00

