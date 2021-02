Winter-Wetter: Eis und Kälte in Hamburg Stand: 07.02.2021 06:39 Uhr Der Winter in Hamburg präsentiert sich am Sonntag durch Kälte und eisigen Wind. Auch die nächsten Tage bleibt es frostig.

Minustemperaturen und ein eisiger Ostwind: So zeigt sich Hamburg am Sonntagmorgen. Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher hatte diese Wetterlage für die Hansestadt am Samstagabend im Hamburg Journal prognostiziert. Schnee fiel in der Nacht zum Sonntag allerdings nicht. In Niedersachsen - und auch in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Teilen Sachens-Anhalts und Teilen Thüringens schneite es dagegen. Für Teile Niedersachsens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben. Der DWD rechnet mit "erheblichen Verkehrsbehinderungen".

Bahn streicht mehrere Fernverkehrsverbindungen

Die Deutsche Bahn passte ihren Fahrplan an. Auch mehrere Fernverkehrsverbindungen von Hamburg aus sind betroffen. So sind laut Mitteilung des Unternehmens alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen ist die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Hier wird der Fahrplan laut Deutscher Bahn am Wochenende stark ausgedünnt.

Bahntickets können weiter genutzt oder storniert werden

Betroffene Fahrgäste können gebuchte Tickets entweder bis zu sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren.

Die Privatbahnen Metronom, enno und erixx warnten ebenfalls, dass Züge ausfallen könnten, selbst wenn überall zusätzliches Personal im Einsatz sei.

Winterwetter in Hamburg

Auch die kommende Woche soll es in Hamburg kalt bleiben - mit Tagestemperaturen von Minus vier bis Minus neun Grad bis Mittwoch. Dazu gibt es oft strahlend blauen Himmel - ein Winter wie aus dem Bilderbuch.

Winternotprogramm bleibt tagsüber geöffnet

Angesichts der Wetterprognosen hat die Stadt Hamburg ihr Winternotprogramm zum Schutz obdachloser Menschen ausgeweitet. Die Unterkünfte sind bis zum Montag ganztägig geöffnet, wie die Sozialbehörde mitteilte.

A7-Vollsperrung verschoben

Eine Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg für letzte Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels Stellingen wurde wegen des erwarteten Wetters verschoben.

