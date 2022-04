Stand: 07.04.2022 08:18 Uhr Winter-Stürme haben massive Schäden in Hamburg verursacht

Heftige Schäden in Hamburgs Grünflächen und Wäldern - die haben die drei starken Winter-Stürme Zeynep, Ylenia und Antonia verursacht. Etwa 2.000 Bäume sind umgestürzt, dabei hat es mit 900 entwurzelten Bäumen den Bezirk Altona am stärksten getroffen. In Wandsbek sind mehr als 500 Bäume entwurzelt worden. Der Senat hat die Zahlen genannt, nachdem die CDU eine Kleine Anfrage gestellt hatte. Nicht überall soll nachgepföanzt werden, viele Lücken werden laut Senat bereits durch junge Bäume ausgefüllt. | Sendedatum NDR 90,3: 07.04.2022 07:00

