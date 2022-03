Winter-Comeback: Schnee, Kälte und Unfälle in Hamburg Stand: 31.03.2022 09:03 Uhr Während die Uhren bereits auf Sommerzeit stehen, ist das Wetter in Hamburg am Donnerstagmorgen noch einmal richtig winterlich geworden.

Am letzten Tag im März sind die Menschen in Hamburg und in Schleswig-Holstein beim Aufwachen vielerorts von einer Schneedecke überrascht worden. Nachdem es sich bereits in den vergangenen Tagen merklich abgekühlt hatte, kam es in der Nacht zum Donnerstag zu teils kräftigen Schneefällen. Am Morgen bedeckte eine weiße Schicht Straßen und Gehwege.

Unfälle und Staus

Es gab glatte Straßen und laut Polizei auch viele Anfahr- und Auffahrunfälle. Autofahrende waren vorsichtiger unterwegs, deshalb ging es auf Hamburgs Straßen langsamer voran. Besonders in der Innenstadt und im Nordosten Hamburgs staut sich der Verkehr. Viele Ein- und Ausfallstraßen waren betroffen.

Auch bei der S-Bahn müssen Fahrgäste Geduld mitbringen: Wegen der Witterung könne es auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen kommen, twitterte die S-Bahn Hamburg.

AUDIO: Schnee in Hamburg (1 Min) Schnee in Hamburg (1 Min)

Stadtreinigung im Einsatz

Nach Angaben der Stadtreinigung war ab 2 Uhr der Winterdienst im Einsatz. Zunächst seien 20 sogenannte Sofortruffahrer und fahrerinnen unterwegs gewesen, die sich auf Brücken und Strecken in Wald- und Gewässernähe konzentriert hätten. Es habe im gesamten Stadtgebiet geschneit, sagte ein Sprecher. Seit etwa 6.30 Uhr kontrollierten rund 40 Streuwagenfahrer und -fahrerinnen mit ihren Fahrzeugen die Fahrbahnen und weitere rund 30 Fahrer und Fahrerinnen inspizierten die Rad- und Gehwege und streuten bei Bedarf.

Auch für die kommende Nacht rechnet die Stadtreinigung damit, dass die Streuwagenfahrer und -fahreinnen in Rufbereitschaft versetzt werden.

Im Schanzenpark in Hamburg genossen am Morgen Spaziergängerinnen und Spaziergänger den überraschenden Schnee nach den sonnigen Frühlingstagen. Hunde tollten im Schnee herum.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 31.03.2022 | 19:30 Uhr