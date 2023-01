Windräder in Hamburg: Naturschutzgebiete keine Tabu-Zonen mehr Stand: 27.01.2023 06:26 Uhr Hamburg braucht mehr Windkraftanlagen: da sind sich alle einig. Dabei sind Naturschutzgebiete offensichtlich keine Tabu-Zonen mehr. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor.

Die Suche nach Standorten läuft, heißt es vom Senat. Und im Rahmen dieser Suche prüfe man jetzt auch, inwieweit zum Beispiel Flächennutzungspläne geändert werden könnten. Windenergie ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende, Hamburg muss deutlich mehr Flächen für Windräder ausweisen. Bis zum Jahr 2032 sollen es 0,5 Prozent der Landesfläche sein.

CDU: Keine Windräder in Naturschutzgebieten

Aber in Naturschutzgebieten haben Windräder nichts zu suchen, sagt der umweltpolitische Sprecher der CDU, Sandro Kappe zu NDR 90,3. Diese Idee hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ins Spiel gebracht. Und auch Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard von der SPD will Standorte für Windräder in oder in unmittelbarer Nähe von Naturschutzgebieten nicht ausschließen.

NABU: Nicht alles auf Kosten von Natur und Umwelt

So etwas überhaupt nur zu denken, verbiete sich eigentlich von selbst, stellt Malte Siegert vom NABU Hamburg fest. Dass mehr Windräder in Stadtstaaten zu keinem konfliktfreien Spaziergang wird, räumt Siegert ein, aber es könne nicht alles auf Kosten von Natur und Umwelt gehen.

