Stand: 22.03.2025 16:02 Uhr Windböen in Hamburg: Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume

Kräftige Windböen haben am Sonnabend für mindestens 30 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Immer wieder brachen Äste ab, vereinzelt kippten auch Bäume um. Einer fiel in der Carl-Cohn-Straße in Alsterdorf auf die Oberleitung der Fernbahn. Der Zugverkehr war zwischenzeitlich gestört. Die Feuerwehrleute zersägten den Baum und entfernten ihn.

