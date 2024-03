Wind- und Solarparkbetreiber Encavis vor Übernahme durch Investor Stand: 14.03.2024 11:31 Uhr Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis steht vor der Übernahme durch einen amerikanischen Finanzinvestor. Encavis mit Sitz an der Großen Elbstraße betreibt mehr als 300 Wind- und Solarparks in ganz Europa - die meisten davon in Deutschland.

Knapp drei Milliarden Euro bietet der US-Finanzinvestor KKR für das Hamburger Unternehmen. KKR hat in den vergangenen Jahren unter anderem den Axel-Springer-Verlag übernommen. Der amerikanische Finanzinvestor hat einen größeren Teil bei Encavis bereits sicher, da Großaktionäre um den Hamburger Milliardär Albert Büll ihre Anteile verkaufen wollen. Büll und sein Partner Cornelius Liedke gehören zu den größeren Immobilieninvestoren in Hamburg, haben unter anderem die Mundsburg Tower, das Mercado in Altona und das Musical-Theater Neue Flora errichtet. Warum beide ihre Encavis-Anteile nun verkaufen, ist unklar.

Encavis-Vorstand steht hinter Übernahmeplänen

Klar ist dagegen: Vorstand und Aufsichtsrat von Encavis stehen hinter den Übernahmeplänen aus den USA. Das Unternehmen soll in den kommenden Jahren schneller wachsen. Zuletzt hatte das Unternehmen verstärkt außerhalb Deutschlands neue Solarparks gebaut.

