Stand: 30.06.2023 16:52 Uhr Wimbledon: Zverev spielt zum Auftakt gegen Qualifikanten Brouwer

Alexander Zverev hat für das Tennis-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli) eine machbare Aufgabe zugeteilt bekommen. Der Hamburger bekommt es beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison zum Auftakt mit dem niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer zu tun. Das ergab die Auslosung in London am Freitag.

