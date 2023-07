Stand: 17.07.2023 15:48 Uhr Wilstorf: Mann wird bei Arbeitsunfall verletzt

Im Hamburger Stadtteil Wilstorf ist am Montagmorgen ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Er war laut Polizei durch ein Loch im Boden in die Tiefgarage eines Hauses gestürzt. Dabei fiel er rund drei Meter tief. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann ins Krankenhaus - in Lebensgefahr schwebt er nicht.

