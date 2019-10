Stand: 10.10.2019 18:07 Uhr

Wilke-Wurst landete auch in Hamburger Kitas

Auch Hamburger Kitas, Altenheime und Krankenhäuser und Restaurants haben möglicherweise keimbelastete Wurstwaren erhalten: Laut der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz sind Produkte der Firma Wilke an viele Einrichtungen in Hamburg ausgeliefert worden. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Zurzeit informieren demnach Lebensmittelkontrolleure betroffene Träger und Betriebe über mögliche Gesundheitsgefahren.

Wilke auch unter anderem Namen ausgeliefert

Nach zwei Todesfällen in Hessen und zahlreichen Krankheitsfällen durch keimbelastete Wurst hatte die Hamburger Gesundheitsbehörde bereits vergangene Woche vor dem Verzehr von Wilke-Produkten gewarnt. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht bekannt, dass Wurst auch unter anderem Markennamen erhältlich waren. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit über das Portal www.lebensmittelwarnung.de mitteilte, sind Wilke-Waren etwa in loser Form und über Großhändler an den Einzelhandel oder Gemeinschafts-Einrichtungen wie Kantinen geliefert worden - auch in alle Hamburger Bezirke.

Insgesamt sind demnach rund 250 Betriebe in der Stadt ermittelt worden, die entsprechende Produkte inzwischen aus dem Verkeher gezogen oder zurückgerufen haben. Darunter sind Lieferdienste, Hotels, Restaurants und eben auch Kitas, Krankenhäuser und Altenheime. Der Rückruf in Hamburg ist laut Gesundheitsbehörde damit abgeschlossen.

Gefährliche Keime nachgewiesen

Die mehrfach in Wilke-Wurstwaren nachgewiesenen gefährlichen Listerien-Keime können bei gesunden Menschen Infektionen mit Durchfall und Fieber auslösen, bei Schwangeren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind sie besonders gefährlich. Bis sich Symptome zeigen, können bis zu zehn Wochen vergehen.

Unternehmen insolvent

Das Unternehmen Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH hatte kurz nach Bekanntwerden der Listerien-Fälle Insolvenz angemeldet. Am Dienstag war der Betrieb in Nordhessen von den Behörden geschlossen worden.

