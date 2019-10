Stand: 01.10.2019 13:30 Uhr

Wilhelmsburger Reichsstraße: Anwohner klagen

Bei der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße droht offenbar eine Verzögerung. Anwohner wollen die für kommende Woche am Montag geplante Eröffnung der Straße verhindern. Sie haben einen Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht gestellt. Sie beklagen fehlende Lärmschutzwände.

Anwohner wollen Wilhelmsburger Reichsstraße stoppen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.10.2019 13:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner In letzter Minute versuchen Anwohner, die Eröffnung der neuen Wilhelmsburger Reichsstraße am kommenden Montag zu verhindern. Elke Spanner berichtet.







Kläger: Senat hat Zusagen nicht eingehalten

Zwei Ehepaare wollen die Eröffnung der neuen Wilhelmsburger Reichsstraße stoppen. Sie wohnen hinter der S-Bahn in Wilhelmsburg. Dort seien die versprochenen Lärmschutzwände noch nicht fertig, argumentieren sie. Einer von ihnen ist Hartmut Sauer. Er sagte NDR 90,3, die Stadt habe nur den Lärmschutz direkt an der Straße errichtet, nicht aber an den parallel verlaufenden S-Bahn-Gleisen. Auch dort sehe der Planfeststellungsbeschluss aber Lärmschutz vor. Die Stadt habe ihre Zusagen nicht eingehalten, sagte Sauer.

Gericht prüft seine Zuständigkeit

Die Verkehrsbehörde erklärte dazu, die Lärmschutzwände an der Bahntrasse hätten mit dem Straßenlärm nichts zu tun. Die Bahn wiederum verwies darauf, dass sie nicht für den Lärm einer Autobahn zuständig sei. Nun muss das Gericht entscheiden. Das Oberverwaltungsgericht prüft derzeit, ob es für den Antrag überhaupt zuständig ist. Womöglich wird der Fall an das Verwaltungsgericht verwiesen. Dann werde es zeitlich mit seinem Eilantrag knapp, sagt Hartmut Sauer. Er und seine Mitstreiter prüfen weitere Schritte.

Sperrung am Wochenende

Nach sechs Jahren Bauarbeiten sollte die neue Trasse der Wilhelmsburger Reichsstraße ab Montag befahrbar sein. Der Abschnitt heißt dann offiziell "Kraftfahrstraße 75". Er bekommt drei neue Anschlussstellen: Georgswerder im Norden, Wilhelmsburg etwas verschoben in der Mitte und Kornweide im Süden. Doch bevor die täglich rund 60.000 Fahrzeuge die neue vierspurige Straße mit Standstreifen und breiterer Fahrbahn nutzen können, wird es eine Sperrung geben: Um die Spuren zu verlegen, wird die Wilhelmsburger Reichsstraße am Wochenende vom 4. bis 6. Oktober dichtgemacht.

Die neue Wilhelmsburger Reichsstraße liegt neben den Fernbahn- und S-Bahngleisen. Auf der alten Fläche will der Senat 5.400 neue Wohnungen bauen lassen.

