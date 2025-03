Stand: 17.03.2025 07:29 Uhr Wilhelmsburg: Zwei Verletzte bei illegalem Autorennen

In Wilhelmsburg hat es am Sonntagabend in der Keindorffstraße einen schweren Unfall gegeben. Laut Hamburger Polizei sollen sich zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert haben. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Einer der beide Wagen und ein Ampelmast sind außerdem schwer beschädigt worden.

