Stand: 09.07.2022 06:07 Uhr Wilhelmsburg: Zwei Männer bei Unfall verletzt

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmsburg lebensgefährlich verletzt worden. Er war Beifahrer in einem Auto, das in einer Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Fahrzeug raste in die Büsche und riss einen Stromverteilerkasten mit. Der 30 Jahre alte Fahrer des Wagens flüchtete zunächst vom Unfallort - wurde von der Polizei aber kurz darauf schwer verletzt gefunden. | Sendedatum NDR 90,3: 09.07.2022 06:30