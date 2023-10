Stand: 02.10.2023 16:50 Uhr Wilhelmsburg: Zeugen retten Frau vor sexuellem Angriff

In Wilhelmsburg haben couragierte Menschen eine Frau vor einem sexuellen Angriff gerettet. Die 31-Jährige war nach Angaben der Polizei vom Montag am Freitagmorgen auf einem Wanderweg zwischen dem Ernst-August-Stieg und der Straße Am kleinen Kanal von einem Mann festgehalten und sexuell bedrängt worden. Mehrere Passanten und zwei Mitarbeiter der Stadtreinigung bekamen das mit, halfen der Frau und verfolgten den Täter. Der 38-Jährige konnte so von alarmierten Polizisten festgenommen werden.

