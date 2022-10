Stand: 13.10.2022 13:10 Uhr Wilhelmsburg: Viele Hinweise durch TV-Aufruf in ungeklärtem Polizeifall

Wer hat vor zwei Jahren einen 23-jährigen Mann in Wilhelmsburg bewusstlos geschlagen? Ein unbekannter Radfahrer hatte das Opfer angesprochen - und dann plötzlich gegen dessen Kopf geschlagen. Weil die Polizei in dem Fall nicht weiterkam, gab es am Mittwochabend einen Fernseh-Aufruf - bei "Aktenzeichen XY ungelöst" im ZDF. Es gab danach einige Hinweise, laut Hamburger Polizei im "unteren zweistelligen Bereich".

